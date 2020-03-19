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  2. МИД: белорусы продолжают выезжать за границу, несмотря на предупреждения

МИД: белорусы продолжают выезжать за границу, несмотря на предупреждения

За последние три дня за рубеж выехало около 11 тысяч белорусов, рассказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

 По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, только за последние трое суток за рубеж выехало порядка 11 тысяч граждан нашей страны. Подчеркиваем, что данные выезды осуществляются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок, — отметил спикер.

Он еще раз порекомендовал гражданам исключить поездки за границу без особой необходимости в связи с очевидными трудностями при возвращении на родину, поскольку подобные поездки люди осуществляют на свой страх и риск.

 По состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более чем 2500 гражданам нашей страны, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом отметил Анатолий Глаз.

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