МИД: белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства

В министерстве объяснили: «Литовскому дипломату указано, в частности, на категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом».
«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», – сказано в тексте заявления.
В МИД заявили: «Очевидно, что с международно-правовой точки зрения правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие. В этой связи до Временного поверенного в делах доведена информация о решении Беларуси сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в нашей стране на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью».
«Подчеркнуто, что публичные рассуждения официальных лиц Литвы о т.н. «представительстве белорусской демократии» не имеют ничего общего с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По сути это лишь очередное странное решение МИД Литвы, которое, говоря сухим, но точным юридическим языком, является ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям».
В ведомстве добавили: «Вместе с тем решение призвано, очевидно, помочь литовским властям обосновать своим налогоплательщикам немалые финансовые расходы на содержание лиц, покинувших Беларусь и называющих себя ее представителями. Это, пожалуй, единственная логичная трактовка вчерашних вербальных эскапад главы МИД Литвы».
В МИД обратили внимание на следующий факт: «В то же время примечательно, что этот шаг формально объясняется в Литве тем, что сотрудничество с т.н. «официальным представительством» отвечает целям литовской внешней политики и национальной безопасности. То есть литовская сторона сама подтвердила авторство и «принадлежность» инициативы по созданию, продвижению и финансированию данного проекта».
«Вольная и весьма своеобразная интерпретация литовскими властями положений дипломатического и международного права не подменит истинного положения вещей. Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность», – уточнили в МИД.
«Белорусская сторона предпримет усилия по поиску способов минимизации последствий негативных решений литовского правительства на граждан Литвы и найдет способ к продолжению и сохранению взаимодействия, а также традиционно добрососедских отношений с дружественным литовским народом», – резюмировали в ведомстве.