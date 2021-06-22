«Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования. Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта».

– сказано в тексте заявления.В МИД выразили уверенность, что– подчеркнули в ведомстве.В министерстве добавили:В МИД отметили, что ответные меры, которые Европейский союзмогутподытожили в ведомстве.МИД призвал все страны и евроструктуры,