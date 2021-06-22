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МИД Беларуси о новых санкциях Запада: по сути это граничит с объявлением экономической войны

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали введение ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении нашей страны. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


«К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: «Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры», – сказано в тексте заявления.

В МИД выразили уверенность, что «трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, так же, как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую «поддержку» ЕС».

«Теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: «Что ЕС сделал для Беларуси?» Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контр-продуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы «иссушить режим финансово». По сути это граничит с объявлением экономической войны», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили: «Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в День памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков. По-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить».
«Белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования. Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта».
В МИД отметили, что ответные меры, которые Европейский союз «вынуждает нас принять», могут «негативно сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства».

«В итоге Евросоюз преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее. Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска окон возможностей по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой», – подытожили в ведомстве.

МИД призвал все страны и евроструктуры, «бегущие наперегонки по «тропе санкционной войны», прислушаться к голосу разума и подумать о будущем».
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