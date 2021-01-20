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  2. МИД: Беларусь с тревогой и озабоченностью наблюдает за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области разоружения

МИД: Беларусь с тревогой и озабоченностью наблюдает за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области разоружения

Позицию нашей страны в контексте ситуации вокруг Договора по открытому небу выразил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его заявление приводится на сайте МИД.


«Мы с тревогой и озабоченностью наблюдаем за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу», – сказал Анатолий Глаз.

Он отметил, что «текущее развитие обстановки вокруг ДОН, обусловленное прежде всего выходом из него США, ведет к подрыву режима «открытого неба» и ставит под вопрос дальнейшую жизнеспособность Договора». 

Также пресс-секретарь МИД напомнил: «Беларусь неоднократно заявляла о востребованности ДОН как инструмента обеспечения транспарентности и предсказуемости в военной сфере».

Анатолий Глаз подчеркнул, что значимость Договора как неотъемлемого компонента евроатлантической безопасности была подтверждена всеми государствами-участниками в ходе Четвертой конференции по рассмотрению выполнения ДОН  7–9 октября 2020 года. 

«По-прежнему убеждены, что все проблемы, связанные с выполнением ДОН, следует решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга. Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств – участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН», – заявил пресс-секретарь МИД.

Он также выразил надежду на то, что «в ближайшее время ключевые игроки в сфере контроля над вооружениями на евроатлантическом пространстве смогут проявить политическую волю и принять необходимые решения, которые позволят сохранить целостность и жизнеспособность ДОН и будут способствовать его дальнейшему развитию как уникального механизма укрепления доверия и безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока». 

Фото из архива БЕЛТА
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