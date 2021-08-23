Международный конкурс пианистов возвращается в Минск

О том, что конкурсу быть, заявила еще 7 апреля консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь Людмила Монакова.

– Ситуация эпидемиологическая у нас, слава Богу, меняется в лучшую сторону, – сказала она, выступая на пресс-конференции «Популяризация и сохранение национального искусства. Приобщение населения к лучшим истокам культурного наследия», – поэтому на сегодняшний день мы планируем проведение международного конкурса пианистов, который состоится уже к концу года. Он будет направлен как на привлечение внимания к нашей национальной культуре, так и на выявление наших молодых талантов.

Тогда, в начале апреля, еще не было уверенности, что эпидемиологическая ситуация позволит провести конкурс в статусе международного.

Сейчас уверенность есть. Уже известно, что первые два тура Международного конкурса пианистов «Минск-2021» пройдут в Белорусской государственной академии музыки, и это во всех отношениях правильно. В консерваторских стенах есть все условия для репетиций и прослушиваний, для комфортного самоощущения молодежи.

– Благодаря в том числе поддержке Главы государства и специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи на главной сцене консерватории сегодня стоит лучший рояль мира — «Стейнвей», – говорит ректор Белорусской академии музыки профессор Екатерина Дулова. – Надеюсь, это нам позволит провести эти два тура на высочайшем профессиональном уровне

В сентябре 2019 года Белорусская государственная филармония также приобрела для Большого зала новый замечательный «Стейнвей». Здесь пройдет третий тур. Аккомпанировать финалистам будет Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста страны Александра Анисимова.

Возвращение конкурса, которому нынче исполняется четверть века, чрезвычайно важно для белорусской музыкальной культуры.

Тот первый конкурс назывался «Минск. Фортепиано-1996», потому что мечтали и о скрипичном конкурсе, и о вокальном, и, может быть, даже о виолончельном.

Тогда в ноябре далекого 1996 года в Минск съехались представители 12 стран. Интерес публики был колоссальный. Уже на второй тур невозможно было пробиться, а на третьем – народу было больше, чем на Рихтере. Слушатели стояли в проходах и вдоль стен, сидячих мест не было даже на ступеньках балкона.

Даже если бы наши в тот раз не выиграли, конкурс стал бы незабываемым событием. Но триумфальная победа Андрея Сикорского – та вишенка на торте, которая открыла нам глаза на существование белорусской фортепианной школы.

Следующий конкурс, состоявшийся в 2000 году, не менее триумфально выиграл 16-летний ученик Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Александр Музыкантов.

Далее международные конкурсы пианистов проходили в 2005, 2010, 2014 году. Затем семилетний перерыв.

И вот новый конкурс, новые надежды и – хочется верить – новые победы.

Прием заявок завершится 15 сентября. После этого Оргкомитет обещает огласить новые подробности.

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