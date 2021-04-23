Международный форум по туризму и развитию сельских территорий планируется провести в Беларуси осенью 2021 года. Об этом сегодня во время 23-й международной туристической выставки-ярмарки «Отдых-2021» рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.
Она отметила, что организаторы будут смотреть на ситуацию с пандемией. Напомним, этот форум Всемирная туристская организация (ЮНВТО) намеревалась провести в Беларуси в мае 2020 года. Как раз 2020-й ЮНВТО объявило Годом экологического и сельского туризма. А в Беларуси, к слову, агротуризм развивается довольно динамично и впечатляет многих гостей. Ожидалось, что встреча соберет около 200 экспертов из разных стран. Но из-за начавшейся пандемии событие перенесли.
Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова уверена, что белорусам по-прежнему есть чему поучить, что рассказать и показать:
– В прошлом году, несмотря на пандемию, посещений стало только на 20 процентов меньше по сравнению с 2019 годом. На агроусадьбах отдохнуло 433 тысячи человек. Выросло и само число усадеб – до 2936. Они предлагают гостям креатив, впечатления и инновации. Так творчество и знания превращаются в ликвидный турпродукт.
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Международный форум по туризму и развитию сельских территорий планируется провести в Беларуси осенью 2021 года
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