Международный форум по туризму и развитию сельских территорий планируется провести в Беларуси осенью 2021 года

Она отметила, что организаторы будут смотреть на ситуацию с пандемией. Напомним, этот форум Всемирная туристская организация (ЮНВТО) намеревалась провести в Беларуси в мае 2020 года. Как раз 2020-й ЮНВТО объявило Годом экологического и сельского туризма. А в Беларуси, к слову, агротуризм развивается довольно динамично и впечатляет многих гостей. Ожидалось, что встреча соберет около 200 экспертов из разных стран. Но из-за начавшейся пандемии событие перенесли.Председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова уверена, что белорусам по-прежнему есть чему поучить, что рассказать и показать: