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Международный договор о формировании общего рынка газа планируется подписать в 2022 году

Международный договор о формировании общего рынка газа планируется подписать в 2022 году. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.


– В соответствии со сроками, утвержденными главами государств ЕАЭС, Международный договор о формировании общего рынка газа также планируется подписать в 2022 году.

Отвечая на вопрос, будет ли формирование общего рынка газа Беларуси и России в рамках Союзного государства синхронизировано с формированием общего рынка газа ЕАЭС, Ия Малкина сообщила:

–  Обращаю внимание, что в Союзном государстве уровень интеграции является более глубоким и по своей сути означает унификацию газовых рынков стран-участниц, создание идентичных механизмов их регулирования и общей инфраструктуры.

sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА

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