В аэропорт Львова поступил анонимный звонок – сообщили о минировании. Начата эвакуация, передает УНН.
– Сотрудники полиции проверяют информацию о минировании аэропорта во Львове. Проводится эвакуация работников и пассажиров, обследуются здание аэропорта и его территория, – пояснили в полиции.
Сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили подозрительную сумку, в которой может находиться взрывчатка. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи.
Фото: УНН
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Международный аэропорт во Львове эвакуируют из-за угрозы взрыва
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