Международная инвестиционная конференция пройдет сегодня в онлайн-формате

Международная инвестиционная конференция «От восстановления к устойчивому росту», которую организовывает Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП), пройдет сегодня с 11 до 14 часов по минскому времени в онлайн-формате при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию.

В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания «Инвестиции при переходе к устойчивому росту в период постпандемии» при участии заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко, председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, министра экономики Александра Червякова, директора Департамента инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД Джеймса Жана и других.

А также проведение двух панельных дискуссий – «Беларусь инвестиционная» и «ЕАЭС: инвестиционные перспективы, вызовы и решения единого рынка», в ходе которых представители государства, руководители компаний и международные эксперты обсудят инвестиционные возможности в Беларуси в контексте постпандемического восстановления экономики, практический опыт работы реальных компаний в Беларуси с прицелом на потенциал рынков ЕАЭС, актуальные глобальные и региональные тенденции, современные и будущие вызовы в сфере привлечения инвестиций и и возможные эффективные инструменты для их преодоления.