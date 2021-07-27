Мезенцев: объединение научного потенциала Беларуси и исследовательского центра «Курчатовский институт» – важнейший этап реализации союзной программы

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Государственный секретарь также сообщил:По словам Мезенцева, объединение потенциала Беларуси, сохранившей свою национальную науку, и потенциала Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который включает более 10 научных центров и имеет свою строчку в бюджете, – важнейший этап реализации союзной программы в научной сфере: