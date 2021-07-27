Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил, что прозвучавшие на сегодняшней встрече Александра Лукашенко с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком предложения по созданию новой научной инфраструктуры Союзного государства уже давно обсуждались в научных кругах:
Фото: БЕЛТА
– Мы давно говорили об этом с руководством Национальной академии наук. В сентябре прошлого года стало известно о готовности «Курчатовского института» предоставить свою инфраструктуру исследователям из Беларуси, что обеспечивало бы гарантию безопасной эксплуатации и первого, и второго энергоблоков Белорусской атомной станции, а также подготовку и переподготовку специалистов в этой области.
Государственный секретарь также сообщил:
– Сегодня звучало предложение об участии белорусских ученых в широком спектре линейки научных исследований в сфере ядерной энергетики, ядерной медицины, в сфере выпуска новых лекарств (что особенно актуально с учетом борьбы с COVID-19).
По словам Мезенцева, объединение потенциала Беларуси, сохранившей свою национальную науку, и потенциала Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», который включает более 10 научных центров и имеет свою строчку в бюджете, – важнейший этап реализации союзной программы в научной сфере:
– Это также является подтверждением той практики отношений, которой мы все сегодня обязаны служить ради людей. Чтобы форматы работы Союзного государства были реально выгодны обеим сторонам, а также подтверждали то, что потенциал Союзного государства весом.
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Мезенцев: объединение научного потенциала Беларуси и исследовательского центра «Курчатовский институт» – важнейший этап реализации союзной программы
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