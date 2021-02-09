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  2. Метель, ДТП и 10-балльные пробки: ситуация на дорогах Минска утром 9 февраля

Метель, ДТП и 10-балльные пробки: ситуация на дорогах Минска утром 9 февраля

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" сегодня утром в столице наблюдаются 10-балльные заторы. 


Сильный затор образовался от ул. Московской и дальше по пр. Независимости до пересечения с ул. Я. Купалы. Стоит транспорт на улицах Немига, К. Цеткин, Кальварийская и Городской Вал.

Пробка есть и в районе пр. Пушкина. Стоит проспект вплоть до пр. Жукова и прилегающие к нему улицы: Пономаренко, Одоевского, Притыцкого, Матусевича, Ольшевского.

Много автомобилей скопилось и на пр. Партизанском в районе ул. Ванеева из-за ДТП на кольцевом движении.

Скриншот из "Яндекс.Пробки"

Заторы наблюдаются практически по всей кольцевой. МКАД свободен лишь от съезда на пр. Победителей до съезда на Логойский тракт.

Напряженная ситуация на дорогах образовалась из-за погодных условий и дорожно-транспортных происшествий. 

Госавтоинспекция просит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. 

Фото: БЕЛТА
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