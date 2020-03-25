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Metallica запустила на YouTube еженедельную серию концертов

Американская метал-группа Metallica сообщила, что будет проводить в интернете еженедельную серию концертов Metallica Mondays, пишет РИА Новости.

РИА Новости / Владимир Астапкович

По данным издания, рокеры пообещали, что каждый понедельник будут публиковать записи с прошлых шоу на YouTube и Facebook. Так музыканты решили присоединиться к другим артистам и поддержать поклонников во время пандемии коронавируса.

"Хотите отдохнуть от Netflix перед тем, как изучать всю их библиотеку? Представляем нашу новую концертную серию: #MetallicaMondays", — заявила группа.

Первым оказалось видео с концерта в Слейне (Ирландия), который прошел в июне 2019 года.

Ранее Metallica отменила несколько выступлений в Южной Америке, которые были намечены на апрель.

"Южноамериканские шоу находятся в процессе переноса на декабрь", — сообщили музыканты в Инстаграме.
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