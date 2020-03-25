Metallica запустила на YouTube еженедельную серию концертов

РИА Новости / Владимир Астапкович

По данным издания, рокеры пообещали, что каждый понедельник будут публиковать записи с прошлых шоу на YouTube и Facebook. Так музыканты решили присоединиться к другим артистам и поддержать поклонников во время пандемии коронавируса.— заявила группа.Первым оказалось видео с концерта в Слейне (Ирландия), который прошел в июне 2019 года.Ранее Metallica отменила несколько выступлений в Южной Америке, которые были намечены на апрель.— сообщили музыканты в Инстаграме.