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Metа запустила первую рекламную кампанию после переименования

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг опубликовал видеоролик в рамках ее первой рекламной кампании после переименования в Meta. Об этом сообщает РИА Новости.


– Первая рекламная кампания Meta: будет весело, – написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

В видеоролике показано, как группа из четырех молодых людей посещает музей. Внезапно они слышат рык тигра и с осторожностью подходят к картине Анри Руссо "Нападение тигра на быка. В тропическом лесу". Хищник обращается к ним: "Это измерение воображения". Гости музея внимательно рассматривают картину: фламинго, обезьяны, тигр, бык и другие обитатели тропического леса начинают танцевать под музыку. Внезапно лес вырастает вокруг самих зрителей, и они начинают качаться в такт музыке. В конце ролика на экране появляется надпись "Будет весело" (This is going to be fun). 

Напомним, компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Цукерберг заявил, что таким образом делается акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Но на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) меняться не будут. 
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Фото: РЕЙТЕР
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