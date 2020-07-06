«Мертвые души» на новый лад: заведующая столичным детским садом начислила несуществующим работникам более 22 тысяч рублей

Крупное хищение выявлено в одном из детских садов Минска.





Классический сюжет решила использовать 54-летняя заведующая. По документам минчанка брала на работу людей и «выплачивала им зарплату», хотя на самом деле должности никто не занимал — деньги начальница присваивала, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Первого фиктивного работника она оформила еще в декабре 2014 года. Пять лет в детском саду числился дворник, которого никто не видел. С 2017 года детсад обзавелся еще одним работником —бухгалтером-калькулятором, которого в действительности также не было.

Всего заведующая присвоила около 22 280 рублей. Возбуждено уголовное дело.