Подъемники для колясочников, новые машины и доступность услуги: как работает служба соцтакси в период пандемии

Современный транспорт оборудован специальным подъемником для инвалидов-колясочников.

Место для «Барса»

Владимиру Дубовику нужно три раза в неделю ездить на процедуру гемодиализа.

Куда путь держим?

Евгений Шадурский направляется с Валентиной Полхлебовой в ремонтную мастерскую.

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встречает нас в территориальном центре социального обслуживания населения Заводского района Минска. С минуты на минуту приедет водитель «Социальной службы» Андрей Федоринчик. Ему надо забрать перед рейсом специальный лестничный подъемник «Барс». Эта новинка появилась в центре в конце прошлого года и значительно упростила жизнь людям, вынужденным передвигаться на инвалидной коляске. Внешне установка напоминает спортивный тренажер. В 2020 году обновился и автопарк под нужды соцтакси Заводского района: новые бусы «Рено» и «Форд» приспособлены под транспортировку колясочников и подъемника.— разъясняет Наталия Ивановна.В ходе беседы узнаю, что социальное такси работает в столице более десяти лет. Спрос на него высок в любую пору года и независимо от эпидситуации. Масочный режим соблюдается водителями, пассажирами и соцработниками строго.В Заводском районе Минска, например, только за прошлый год на двух машинах выполнено почти 5600 заявок для более чем 200 инвалидов, а в Московском районе — в два раза больше: четыре микробуса выполнили более 13 250 заявок для 290 человек. Причина проста: здесь проживает больше людей, нуждающихся в регулярном гемодиализе, и детей-инвалидов, которых нужно ежедневно привозить в отделение дневного пребывания на улицу Есенина.С водителем Андреем загружаем «Барс» в машину и двигаемся на Байкальскую улицу к Владимиру Дубовику, которому необходимо прибыть на медобследование в тубдиспансер на Бехтерева. Сопровождает мужчину в инвалидной коляске супруга Светлана Ивановна, а помогает управиться с современным подъемником— признается Светлана.Кроме поездок в учреждения здравоохранения, на соцтакси пассажиры отправляются на учебу и различные мероприятия, в библиотеку и церковь, в гости или просто в магазин. Заявки на поездки в соцтакси территориальный центр принимает и обрабатывает заблаговременно, как минимум за сутки до предполагаемой поездки.Число поездок для людей с ограниченными возможностями строго регламентировано, так что кататься каждый день по своему усмотрению не получится. Людей с инвалидностью доставляют не более пяти раз в месяц по направлениям в учреждения здравоохранения и не более двух раз в неделю — по другим адресам: аптеки, магазины, банки, нотариальные конторы, предприятия бытового обслуживания и прочие объекты социальной инфраструктуры в пределах Минска и Минского района.Инвалид по зрению Евгений Шадурский социальным такси пользуется от случая к случаю. Из-за остеопороза Евгению приходится передвигаться с палочкой. В холодный январский день ему нужно отвезти в ремонт любимый миксер, потому что без него приготовить пищу проблематично. 50-летний мужчина сам спускается на первый этаж с третьего, потом с помощью сопровождающего соцработника Валентины Полхлебовой садится в микробус с нарисованной радугой.— замечает незрячий пассажир и просит написать про свою помощницу как можно больше добрых слов.Валентина со скромной улыбкой рассказала о специфике своей работы:Моя собеседница активно занимается общественной работой, является председателем районной организации Белоруской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, участвует в проекте «Теплый дом» для социализации детей с инвалидностью:Евгений вспоминает, как три раза в неделю ездил на учебный компьютерный курс для незрячих на улицу Веры Хоружей:На протяжении многих лет помогает перемещаться в пространстве людям с ограничениями и водитель автобусного парка № 5 Григорий Никоненко. От его мастерства и опыта зависит близость парковки к пункту назначения, оптимальный маршрут и оперативность. Григорий Владимирович показывает нам плотный график поездок на сегодня. В нем уже ни одного окна:Потребность пожилых граждан и людей с инвалидностью в подобных транспортных услугах и спецсопровождении высокая. В Минске работает 22 автомобиля «Социальная служба». Территориальные центры и в других регионах ежегодно заключают договоры с транспортными организациями на оказание услуги, исходя из заявок граждан. В Могилеве в прошлом году было выполнено 69 заявок для 33 инвалидов, также работает спецмашина в Бобруйске. Оказывается важная соцуслуга в Бресте, в Гродно, в Гомеле. Больше всего спецтранспорта — 16 машин — в Витебской области. За год они выполнили около тысячи заявок от 900 граждан.В комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома рассказали, что за 2020 год служба социального такси столицы выполнила более 59 000 заявок, обслужив 3,29 тысячи человек с инвалидностью. На предоставление соцуслуги израсходовано более 1 160 040 рублей, а на этот год на транспортные услуги выделено финансирование в сумме 1 305 480 рублей.Данную услугу бесплатно оказывают инвалидам первой группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 18 лет, неработающим инвалидам второй группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума. Инвалид второй группы старше 70 лет, размер пенсии которого превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума, может заказать такой автомобиль на условиях частичной оплаты, что составляет сейчас 4 рубля 35 копеек вне зависимости от километража. Расширился перечень тех, кому на бесплатной основе доступны услуги спецтранспорта. Кроме этих граждан, право на бесплатное соцтакси теперь имеют ветераны Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды ВОВ.