«Мерседес» в смятении

Накануне Гран-при Франции в «Мерседес» справедливо полагали, что уж на французском-то автодроме Поль Рикар они смогут наконец-то вернуть себе прошлое доминирование. Но оказалось, что не все так просто.





Будучи уверенным в своих силах, руководство команды даже рискнуло поэкспериментировать, предоставив Вальттерри Боттасу на этот Гран-при запасное шасси, настроенное под Льюиса Хэмилтона. Это было желание помочь финскому гонщику избавиться от проблем и заодно показать ему, что никакого неравенства в болидах в немецкой команде быть не может. Сам же британский чемпион спокойно пересел на машину напарника, решив этим доказать, что ему под силу выигрывать на любой технике, если на ней стоит эмблема «Мерседес».



Два предыдущих этапа немецкая команда откровенно провалила. И для успокоения души были приняты во внимание доводы, что городские автодромы, к которым относятся Монте-Карло и Баку, это не совсем характерные для ее побед трассы.



Утренняя сессия свободных заездов в пятницу прошла с лидерством Боттаса, сумевшего воспрянуть духом после таких ужасных выступлений на предыдущих Гран-при. Но отдадим должное и Хэмилтону. Он не провалился, как это было с финским гонщиком в Монако или Азербайджане. Да, Льюис уступил на время лидерство в команде на эту сессию. Но на болиде, к которому его напарник имел столько претензий и нареканий, британец был вторым в протоколе. Значит дело было, как говорится, не в машине.



После обеда гонщики снова на час выехали на трассу. Обычно в эту сессию, совпадающую по времени проведения с Гран-при, команды ищут и отрабатывают настройки на гонку. И вновь Боттас был впереди британского чемпиона. Вот только Макс Ферстаппен на своем «Ред Булл» проехал один из зачетных кругов быстрее обеих машин «Мерседес».







Утром в субботу мы с коллегами встречали пилотов у входа в паддок автодрома Поль Рикар. Единственное оставшееся местечко, где можно в нынешних жестких санитарных условиях борьбы с невиданным доселе «зверем» по имени «Cоvid-19» еще увидеть гонщиков без шлемов, и порой даже без масок. Вальтерри не скрывал своего хорошего настроения. Он выглядел уверенным в своих силах и в своей вернувшейся скорости. Состоявшаяся в полдень заключительная сессия свободных заездов вновь показала его преимущество над напарником. Вроде бы и немного, всего чуть больше двух десятых секунды, но в которые смогли вписаться еще пару гонщиков. Карлос Сайнс сумел опередить не только Льюиса, но и Серхио Переса. А лучшим снова был Макс Ферстаппен. На этой тренировке голландец отрабатывал быстрые круги в режиме квалификации и, не сдержавшись перед журналистами, слегка прихвастнул: «Если мы на этой трассе сможем проехать быстрее «Мерседес», то значит и на всех других мы будем впереди». Хотелось бы в это верить.



Момент истины



Кто бы ни лидировал в свободных заездах, моментом истины в определении самого быстрого гонщика на одном зачетном круге все же считается непосредственно сама квалификация.



Палящее средиземноморское солнце прогрело воздух до 30 градусов, асфальт раскалился до 45. Даже сквозь подошвы кроссовок чувствовалось жаркое дыхание дорожного покрытия. Но разве это может остановить журналиста, получившего после годичного перерыва наконец-то аккредитацию и приехавшего за столько километров на французский автодром и на этот Гран-при. И пусть мир Формулы-1 еще далек от того, что нас так радовало в каждый приезд в доковидные годы. Пусть это больше похоже на работу со связанными за спиной руками, чем на свободное творчество. Пусть еще даже в помине нет той атмосферы, которая встречала нас всякий раз вместе с открытыми дверьми моторхомов в прошлые годы. Зато появилась возможность вернуться в мир автогонок. И, вооружившись фотокамерой, отлавливать с переполняющим душу адреналином каждый проезжающий мимо болид визором объектива.



Аварии, сходы и удачные снимки

Не прошло и 5 минут, как ровненько в то место, где я решил в этот раз выбрать свою позицию, полетел сорвавшийся с траектории болид «Альфа Таури» Юки Цунода. В этой связке, где первый левый поворот переходит с небольшим подъемом во второй правый, не так часто случаются аварии. Но машины проезжают, ускоряясь, совсем рядом от барьеров, и если удается кадр, то он, как правило, всегда безукоризненный.





Большие зоны безопасности, которыми славится этот французский автодром, позволяют даже при сходе с дистанции все же избежать больших повреждений. Так вышло и сейчас. Удар был не очень сильным, хотя за секунду до соприкосновения я все же предпочел отступить на всякий случай на пару шагов от кромки барьера ТехПро. Никогда не угадаешь, как именно будет разрушаться болид при столкновении, и не полетят ли в тебя обломки корпуса даже и при несильных ударах. В этот раз обошлось. И для фотографов, пытающихся заснять этот зрелищный момент, и для самого гонщика. Он вообще не пострадал. Зато у меня в коллекции появилась целая серия уникальных снимков, в том числе и с изображением обычно скрытых от посторонних глаз элементов машины. Так что в самое ближайшее время будет повод рассказать об этом инциденте подробнее.







После того, как машину увезли на эвакуаторе, и гонщик уехал с одним из маршалов на мотороллере к своим механикам, квалификация продолжилась. Следующим, кто попробовал на прочность барьеры, а заодно и свой болид, был Мик Шумахер. Удивительное дело: немецкий дебютант впервые в своей карьере пробился во второй сегмент, вот только порадоваться своим участием там ему так и не удалось. Тем не менее, сын легенды автоспорта будет стартовать не с последнего ряда, где у него с начала сезона «зарезервировано» свое местечко, а с 15-го места. Он сумел оставить позади себя не только дважды поднимавшегося на подиум в гонках Лэнса Стролла, но и финского чемпиона Кими Райкконнена. И не важно, что именно авария Шумахера-младшего испортила возможно им хорошую попытку. Об этом вскорости все позабудут. А вот неумолимая статистика скрупулезно запомнит стартовую позицию Мика, вписав ее в пока еще совсем небогатую биографию его гонок.



Ферстаппен неудержим

Во втором сегменте, который прошел без аварий и сходов, Боттас вновь, как и утром в пятницу, был лучшим. Оба пилота «Мерседес» лидировали над остальными, а «за бортом» уплывшего в финальную часть корабля неожиданно остались Себастьян Феттель и Эстебан Окон. По мнению немецкого чемпиона, он заслуживал права пройти вперед, но команда рискнула поставить ему на решающую попытку шины «медиум» вместо «софт». Они чуть помедленнее мягких, но зато более износоустойчивые. И в воскресной гонке позволят вместе со всеми хорошо продержаться до первого и возможно единственного пит-стопа. Вот только Себу не удалось проехать свою попытку также хорошо, как это было в первом сегменте, где он в протоколе был 8-м.



А француз проиграл своему именитому напарнику Фернандо Алонсо всего каких-то 0.15 сек. Но в результате испанский чемпион будет на стартовой решетке 9-м, а Эстебан 11-м.



Утром мне довелось быть свидетелем краткого разговора, который состоялся у Окона при его входе на автодром. Сначала мэр города Ницца и фактический руководитель Гран-при Франции поприветствовал французского пилота словами: «Здравствуй, чемпион, как твои дела и успехи?». Затем также тепло похлопал по плечу Эстебана директор Гран-при Эрик Булье, встречавший почетную делегацию. А затем еще и президент FIA Жан Тодт, который зашел несколькими секундами ранее в паддок и решил подождать будущую французскую надежду на титул недалеко от входа, заботливо по-отцовски напутствовал пилота команды «Альпин».







Стоит ли говорить, как тепло поддерживают своих гонщиков местные болельщики. Они их любят любыми, удачливыми и не очень, быстрыми и не всегда. Для французских фанатов автоспорта любой их соотечественник в Формуле-1 – это уже огромный успех. Благо, что в последние годы французам было за кого болеть.



Захватив лидерство в финальном сегменте, Макс уверенно с каждой попыткой улучшал свое время, а пилотам «Мерседес» оставалось лишь выжимать из своих машин все по максимуму, чтобы составить ему конкуренцию. Под самый занавес голландский пилот еще улучшил свой результат, таким образом не позволив своему основному конкуренту даже с улучшением собственного времени взять поул.



Уже второй раз в этом сезоне нынешний лидер чемпионата будет стартовать с первого места. Хотя справедливости ради стоит сказать, что Макс не очень большой специалист в плане побед в квалификации. У всех чемпионов, которые были до сих пор в Формуле-1, квалификационная копилка начинала пополняться гораздо раньше, чем это случилось у голландца. Учитывая, что это уже 7-й сезон Ферстаппена в Больших призах, нынешний 5-й в карьере поул может быть лишь очень скромным показателем.



Но не будем преуменьшать таланта Макса и способности команды «Ред Булл» строить хорошие машины при каждом изменении регламента в области аэродинамики. Тот факт, что напарник голландца Серхио Перес будет стартовать в гонке 4-м, означает ни много ни мало, как наличие у австрийской «конюшни» быстрых болидов. Ее руководитель Кристиан Хорнер признался, что они настроили машины на меньшую прижимную силу на Поль Рикаре, и это позволило им отыграть на прямых те доли секунды, на которые в общем-то рассчитывали, в первую очередь, в «Мерседес», готовясь к схватке с противником.







Несколько смущенный от очередного упущенного поула Льюис на пресс-конференции выразил надежду, что гонка начнется в дождевых условиях, и что преимущество «Ред Булл», которое оценивается в 0.2 сек на круге будет снивелировано. Как раз к этому времени уточненные прогнозы синоптиков обещали 50% вероятности дождя как раз на начало гонки.



В целом оценивая настроение в «Мерседес», можно констатировать, что немецкая команда в небольшом смятении. Привыкшей за последние годы к беспредельному доминированию, ей теперь приходится считаться с тем, что у кого-то появились машины побыстрее их болидов. А значит гонка обещает быть интересной.



Вальтерри Боттасу вновь не удалось в самый решающий момент обойти своего напарника. Однако стартуя с 3-го места, финский гонщик имеет все шансы в неразберихе первых кругов проявить свое мастерство. Вот только бы еще госпожа Удача не забыла с утра к нему постучаться в дверь. Именно удачи порой и не хватает талантливым гонщикам, когда казалось бы все остальное у них для победы уже есть.



Третий ряд стартового поля достался Карлосу Сайнсу («Феррари») и Пьеру Гасли «Альфа Таури». О том, что оба этих пилота быстры и неуступчивы лишний раз напоминать не приходится. И это создаст дополнительный прессинг на лидирующую группу. Тем более, что следом за этой парой идет еще один интересный дуэт в составе Шарля Леклера на «Феррари» и Ландо Норриса на «МакЛарен». В общем джентльменских уступок на старте и на самой гонке можно не ждать. А значит будет зрелищно, с обгонами и с захватывающей внимание интригой. Во всяком случае, очень на это надеемся.



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Автодром «Поль Рикар». Ле Кастеле. Франция









