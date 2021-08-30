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Mercedes-Benz представил компактвэн Citan нового поколения

Компания Mercedes-Benz показала компактвэн Citan нового поколения. Родственник третьего Renault Kangoo выйдет на рынок в середине сентября. Об этом сообщает информационный YouTube-канал INcar.


Модель будет доступна в двух версиях и с пятью двигателями на выбор. Платформы и кузов у двух моделей по-прежнему общие, но Mercedes имеет оригинальную переднюю часть с дизайном в стиле легковых автомобилей компании. Размеры машин немного отличаются: длина Citan составляет 4498 миллиметров, ширина 1859 миллиметров, а высота 1811–1852 миллиметра.

Автомобиль получил светодиодную оптику и решетку радиатора черного цвета. Citan будет доступен со сдвижными дверьми. Базовые фары галогеновые, но за доплату будет предложен светодиод.

Уже в базе у фургона есть шесть подушек безопасности. Салон оригинальный, почти не имеет ничего общего с Renault Kangoo. У модели комфортное сиденье с эргономичным профилем.

Грузовой отсек имеет объем 2,9 кубометра, а грузоподъемность составляет до 752 килограммов.

Двигатели новинки представлены дизелем 1,5 литра с отдачей 75, 95 и 116 лошадиных сил. Также есть бензиновая турбочетверка 1,3 литра, развивающая 102 или 131 лошадиную силу. Основная коробка передач – шестиступенчатая механика.

Фото: скриншот видео
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