Мэр Новополоцка: горожане возмущены введением санкций

В трудовых коллективах Новополоцка с крайним негодованием восприняли введение экономических санкций, как давления, направленного на отказ от своего пути развития, своей истории и традиций. На принятие подчиненного положения перед так называемым цивилизованным западом. Об этом на встрече Президента с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов. Он, в частности, отметил:
- Эти действия вызывают ровно противоположный эффект. Люди мобилизуются и сплачиваются. Четко обозначают свою гражданскую позицию: жить по законам, присущим нашему менталитету, нашему пониманию добра и справедливости, нашей вере и не допускать вандализма над нашей страной и государственной символикой.
Мэр проинформировал аудиторию о том, что почти 16 тысяч работников предприятий города поддержали инициативу по сбору подписей за отмену введенных санкций. 120 человек записали видеообращения против давления на нашу страну. Работники «Нафтана» инициировали обращение к конгрессу, министерству финансов и государственному департаменту США с требованием о прекращении санкций. Его подписали 6 тысяч человек.
- Мы понимаем, что вряд ли сподвигнем к каким-то быстрым действиям, но, по крайней мере, эти действия сплачивают и мобилизуют наши трудовые коллективы и наше население, – сказал Дмитрий Демидов.
По его словам, в настоящее время в Новополоцке обеспечено общественное спокойствие и порядок. Отсутствуют проявления экстремизма, национализма, а также деятельности деструктивных сил по расшатыванию социально политической обстановки.
Между тем в августе – сентябре 2020 года политическая повестка захлестнула часть населения города:
- Было напряженно, но при постоянном взаимодействии с руководящим составом Витебской области, иными органами государственного управления, сработали на сохранение стабильности в городе. Выработанные с учетом специфики региона методы позволили реализовать ряд действенных контрмер. Это индивидуальная работа с руководством предприятий, более частые встречи с трудовыми коллективами и отдельными гражданами, информационная работа в СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах. Особое внимание было уделено корпоративным каналам коммуникаций на предприятиях и организациях города.
Активно работали и правоохранители.
- Деятельность правоохранительного блока позволила установить более 300 личностей, причастных к радикальной протестной деятельности. С ними проводилась профилактическая беседа, но, к сожалению, не все одумались. К административной ответственности привлечено 336 граждан. Возбуждено 37 уголовных дел. Подозреваемые установлены по 21 преступлению. Мы уверены, что ответственность за совершенные деяния остальных – это всего лишь вопрос времени, – подчеркнул мэр Новополоцка.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1220
Мэр Новополоцка: горожане возмущены введением санкций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter