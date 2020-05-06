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Мелкие пакеты из-за рубежа будут доходить до белорусских получателей быстрее

С 1 января 2021 года Беларусь получит возможность самостоятельно устанавливать тарифы за входящие отправления письменной корреспонденции в виде мелких пакетов и ускорить их движение к получателям. Такая норма содержится в проекте Закона «О ратификации Второго дополнительного протокола к Всемирной почтовой конвенции», который сегодня рассмотрел и одобрил Совет Республики Национального собрания Беларуси.

Как пояснила заместитель министра связи и информатизации Беларуси Наталья Гордеенко, в последнее время существенно изменился почтовый обмен между странами — в пользу мелких почтовых пакетов и небольших посылок:

  — При этом ратификация указанного протокола отвечает интересам Республики Беларусь и соответствует как Целям устойчивого развития (в плане цифровизации и в иных аспектах), так и интересам населения, поскольку позволит более оперативно получать и отправлять почтовые отправления.

Внесение изменений и дополнений во Всемирную почтовую конвенцию касается совершенствования тарифной политики в части отправлений письменной корреспонденции между странами — членами Всемирного почтового союза. В частности, Протоколом предусматривается корректировка минимальных предельных тарифных ставок оконечных расходов, а также возможность самостоятельного установления странами — членами Всемирного почтового союза с 1 января 2021 года тарифов за входящие отправления письменной корреспонденции в виде мелких пакетов.

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