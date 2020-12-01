Жена нынешнего президента США к Рождеству украсила Белый дом. Соответствующие фото и видео опубликованы на официальном сайте резиденции.
Продумывать план подготовки Белого дома к сезону праздников – одна из самых красивых традиций, которая каждый раз ложится на хрупкие плечи первых леди.
В этом году концепция рождественского декора получила название «Прекрасная Америка».
Декор почти каждого зала чествует людей, которые посвятили себя служению родине, – военных, волонтеров, отважных женщин, проложивших путь следующим поколениям. Также одной из главных тем стала богатая природа США. Оформление Восточной колоннады посвящено разнообразию флоры – в вазонах представлены деревья всех штатов. А в Западной комнате сейчас своего рода смотр американских технических достижений.
Официальная рождественская елка Белого дома, расположенная в Голубой комнате, достигает высоты более восемнадцати футов. Ель демонстрирует великолепие США через уникальный взгляд американских детей. Студентов по всей стране попросили художественно изобразить, что делает их штат прекрасным, выделив людей, места и вещи, которые передают дух государства.
Возможно, Мелания Трамп в последний раз исполнила свой долг в официальной резиденции.
Фото и видео: whitehouse.gov
Опубликовано:
855
Мелания Трамп показала рождественский декор Белого дома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter