Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Мелания Трамп показала рождественский декор Белого дома

Мелания Трамп показала рождественский декор Белого дома

Жена нынешнего президента США к Рождеству украсила Белый дом. Соответствующие фото и видео опубликованы на официальном сайте резиденции. 

Продумывать план подготовки Белого дома к сезону праздников – одна из самых красивых традиций, которая каждый раз ложится на хрупкие плечи первых леди. 

Подписаться

В этом году концепция рождественского декора получила название «Прекрасная Америка». 


Декор почти каждого зала чествует людей, которые посвятили себя служению родине, – военных, волонтеров, отважных женщин, проложивших путь следующим поколениям. Также одной из главных тем стала богатая природа США. Оформление Восточной колоннады посвящено разнообразию флоры – в вазонах представлены деревья всех штатов. А в Западной комнате сейчас своего рода смотр американских технических достижений.


Официальная рождественская елка Белого дома, расположенная в Голубой комнате, достигает высоты более восемнадцати футов. Ель демонстрирует великолепие США через уникальный взгляд американских детей. Студентов по всей стране попросили художественно изобразить, что делает их штат прекрасным, выделив людей, места и вещи, которые передают дух государства.


Возможно, Мелания Трамп в последний раз исполнила свой долг в официальной резиденции.  

Фото и видео:  whitehouse.gov
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Врач: в Витебске антиковидную плазму практически все доноры сдают повторно
Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19
Задержали самого разыскиваемого маньяка в России: на его счету около 30 жертв
Отраслевой профсоюз: запас средств индивидуальной защиты в региональных и столичных медучреждениях достаточен
Билли Айлиш, BTS и Kizaru. Кого слушали российские пользователи Spotify в 2020 году
В ГрГМУ создали первый в стране симуляционный центр имитации «красной» зоны
Транспортная инспекция проводит проверку работы такси: за ноябрь выдано более 340 требований об устранении нарушений
Заседание Совета министров обороны стран ОДКБ прошло в формате видео-конференц-связи
«Амкодор» и БГТУ примут участие в разработке нового лесохозяйственного трактора
В Норильске две недели не прекращается снегопад: глубина сугробов местами достигает трех метров
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Враги и предатели
Беларусь готова активизировать участие в программах развития сельского хозяйства Псковской области
Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
В Полоцком районе компания неизвестных пыталась похитить человека: возбуждено уголовное дело
Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря
В Минске наибольшее количество людей с инвалидностью проживают во Фрунзенском и Московском районах
Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен
Аргентинцы хотят, чтобы на купюру в 10 тысяч песо нанесли изображение Марадоны
Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом
Домик Деда Мороза в парке Горького начнет работу 23 декабря
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1572 пациента с коронавирусом, выписаны – 893
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Опущенная целина
Житель Пинского района нашел на пустыре фугасную немецкую авиабомбу
Коронавирус способен проникать в мозг: ученые рассказали, как этого избежать
Мелания Трамп показала рождественский декор Белого дома
В Бресте за сутки от лжесотрудников банка пострадали 15 человек
В результате ДТП в Лидском районе погибла 18-летняя девушка
Бронь на 5 минут. В Нью-Йорке ограничат доступ к главной рождественской ели города
Зима в Беловежскую пущу пришла вовремя впервые за два года
ВОЗ зафиксировала первое с начала осени уменьшение числа новых случаев COVID-19
Слуга Елизаветы II воровал предметы из Букингемского дворца – его задержали
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом
мнение
Вадим ГИГИН
Уроки французского
Мозырянин проиграл онлайн крупную сумму фирмы-работодателя
В Беларуси первые елочные базары заработают уже 19 декабря
Дебют нового Toyota Land Cruiser может состояться раньше, чем ожидалось
Прогноз погоды на 2 декабря: небольшой снег, гололедица и до -9 °С
В реакции иммунитета бессимптомных больных на коронавирус нашли ключевую черту
В России из-за COVID-19 за сутки скончались 569 человек. Это максимум с начала пандемии
Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху
Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
Рафинированное масло и жирное молоко: названы продукты, усугубляющие сердечную недостаточность
Житель Ивацевичского района перевозил в авто три тысячи литров спиртосодержащей жидкости
мнение
Светлана КОСАЧ
Флот поплывет к берегам Беларуси?
Теперь точно. В штате Висконсин подтвердили победу Джо Байдена
На щебеночном заводе в Лельчицком районе загорелось административное здание
К 2030 году наша страна планирует достичь значения энергетической самостоятельности в 18 процентов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ