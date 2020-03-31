Меган Маркл и принц Гарри попрощались с поклонниками

Герцог и герцогиня Сассекские прекращают выполнять обязанности членов королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри на странице Royal Sussex в Instagram выставили прощальный пост и рассказали, что больше не будут пользоваться этой страницей, на которую подписано 11 млн человек.

— Как мы все можем чувствовать, мир в этот момент кажется чрезвычайно хрупким. Тем не менее мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию — как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, в наших сообществах и на передовой — вместе мы можем поднять друг друга, чтобы осознать полноту этого обещания, — отметила пара.

Герцог и герцогиня Сассекские обратили внимание, что самое важное сейчас — это здоровье и благополучие людей во всем мире и поиск решений многих проблем.