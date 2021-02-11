Узнают ли пчелы хозяина в лицо и какой мед самый вкусный? Сергей Ломако отвечает на вопросы о своей профессии

Сергей Ломако и два миллиона пчел трудятся на пасеке с марта по октябрь, чтобы радовать

людей вкусным и полезным лакомством

Сергей Ломако и два миллиона пчел трудятся на пасеке с марта по октябрь, чтобы радоватьлюдей вкусным и полезным лакомством

1. Итак, хочу стать пчеловодом. С чего начать?

– Иногда приходится слышать: мол, твои пчелы тебя не жалят, потому что привыкли, ты их приручил. Но на самом деле их агрессивность зависит от нескольких факторов. Во-первых, особенность семьи, генетика. Со спокой­ными пчелами проще. Опытный пчеловод, в отличие от новичка, при работе делает более медленные движения, меньше стучит рамкой о рамку. Насекомые не успевают разозлиться. Еще у каждого из нас свой запах, и пчелы запоминают именно его (а не лицо!). И знают: ага, человек с этим запахом в улье в прошлый раз всех переполошил. А человек с другим запахом заглянул и ничего страшного не случилось. Вот и получается, что одного пчелы не трогают, а другого терро­ризируют.





Чтобы собрать 100 грамм меда, пчеле нужно облететь 46 тысяч километров

Чтобы собрать 100 грамм меда, пчеле нужно облететь 46 тысяч километров

– Не от укуса, а после него – это правда. А вообще первое, что нужно сделать после укуса, – достать жало, если оно осталось. В случае сильной аллерги­ческой реакции или при общем ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу или даже вызвать скорую. Место укуса промыть прохладной водой. Действенных средств довольно много. Если нет аллергии, ужа­ленное место можно протереть таблеткой валидола. Она в какой-то степени поможет предотвратить воспаление.







Самый вкусный – лесной мед с гречихой или иван-чаем

Самый вкусный – лесной мед с гречихой или иван-чаем

– Вообще, это насекомое не агрессивное, и чтобы она ужалила, ее нужно спровоцировать. В отличие от осы, пчела, которая ужалила, погибает, так как не может вытащить жало из кожи и отрывает его с частью внутренних органов. Может, поэтому пчела жалит только в крайних случаях: в ответ на нападение или при защите гнезда.





Зимой пчелы не впадают в спячку, а продолжают жить нормальной, но чуть менее активной жизнью









Сергей ЛОМАКО



Пчеловод. Родился в аг. Крупица Минского района. В 2009 году окончил Минской государственный областной колледж, в 2013-м – Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского. Пчелами занялся пять лет назад. Основная пасека, насчитывающая более 50 ульев, находится в деревне Гребенка Минского района. Помимо меда занимается сбором и продажей пыльцы, маточного молочка, перги, прополиса, трутневого гомогената.

– Научиться основам несложно, но постигать все хитрости придется несколько лет. В нашем деле – миллион нюансов. Нужно постоянно следить, чтобы пчелы не замерзли, не роились (вернее, важно не прозевать этот момент), не голодали. Обязательно стоит найти хорошее место для пасеки. Она станет если не основной, то второй работой, поэтому лучше жить рядом. Приезжать только на выходные не получится. В моей семье пчелами занимался дед и затем мама. Ну а потом уже мы с отцом взяли управление над пчелками в свои руки. Все необходимое для пчеловодства (ульи, рамки и многое другое) делаем в мастерской своими руками.– Честно? Больше острое или соленое. Сладкое практически не ем. Когда откатываем первый мед, пару ложечек, конечно же, съедаю. Могу добавить в чай вместо сахара – вкусно.– В детстве, как и все, очень любил. Советская экранизация, кстати, намного круче диснеевской.– Дорожим своей репутацией, поэтому неправильных пчел у нас нет, а значит, и мед всегда качественный. Нет смысла предлагать неправильный мед. Важно не только заинтересовать покупателя, чтобы тот совершил покупку, а сделать его постоянным клиентом.– Конечно. Сегодня свыше двух тысяч пород пчел трудятся в разных странах и на разных континентах. В зависимости от климатических условий особенности пород отличаются друг от друга. Это проявляется во внешнем виде, поведении, работоспособности. На нашей пасеке, например, пчелы породы бакфаст. Они обладают миролюбивым характером, аккуратны и минимально тяготеют к роению.– Если месяц засушливый, то урожайность будет низкая. В такие месяцы медоносных растений мало, и как бы активно пчелы ни пытались работать, большого количества меда не выйдет. Многое зависит и от самого семейства. Здоровые, крепкие и сильные насекомые за сезон способны принести до 40 килограммов меда.– Постоянно слышу этот вопрос. Кто-то скажет липовый. Я скажу – лесной. Главным критерием выбора всегда будет ваш собственный вкус.– Потому что пчелы хорошие математики. Такое строение довольно крепкое. Кроме того, в шестиугольных сотах удобно выводить расплод и складывать мед. Изначально ячейка, кстати, имеет круг­лую форму, вы знали? На этот круг наслаиваются другие восковые потоки. В результате соты под действиями пчелы и температуры улья обретают шестиугольную форму. Природа заложила пчелам генетическое знание о том, что шести­угольник больше, чем квадрат или треугольник. Соответственно, будет удерживать больше меда при одинаковом расходе материала на конструирование каждой ячейки.– Мед издавна использовали в качестве природного средства для предупреждения и лечения вирусных и простудных заболеваний. Он может помочь прогнать озноб, облегчить кашель и боль в горле, но не способен вытащить вас за сутки из цепких лап ОРВИ или гриппа. Если будете ежедневно съедать несколько столовых ложек, ощутите всю свою силу.– Не паниковать. Пчелы чувствуют страх и начинают атаковать. Но помните, что пока это просто предупреждение. Поэтому резкие движения руками могут спровоцировать их на еще большую агрессию. Чтобы оторваться, достаточно пройти через кустарник: пчелы прекращают преследование, если видят препятствие.– Это особый для пчеловодов праздник, но не могу сказать, что главный. Считается, что с этого времени пчелы перестают добывать пыльцу с цветов. Поэтому в старину мед начинали собирать сразу после Спаса.– Только в том случае, если употреблять его в больших количествах. И только при условии, что общая калорийность рациона превышает рекомендуемые нормы. А вообще поправиться от меда сложно. Более того, при грамотном употреблении он и вовсе поможет сбросить вес.Фото из личного архива Сергея Ломако.Сергей Ломако и два миллиона пчел трудятся на пасеке с марта по октябрь, чтобы радовать людей вкусным и полезным лакомствомСамый вкусный – лесной мед с гречихой или иван-чаемЗимой пчелы не впадают в спячку, а продолжают жить нормальной, но чуть менее активной жизнью