Медики обсудили с главами конфессий правила проведения религиозных обрядов в условиях коронавируса

Белорусские медики провели встречи с главами православной и католической конфессий, в ходе которых обсудили проведение религиозных обрядов в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщила на брифинге в Минздраве в пятницу в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.





Ранее, в начале марта, по словам специалиста, главам конфессий было направлено соответствующее письмо от имени министра здравоохранения.

«Мы просим исключить целование икон, чаш, распятий, преклонение к распятиям. Провели несколько встреч, чтобы выработать единые подходы», — сказала Богдан.

Минздрав выступил с просьбой максимально вынести все богослужения, отпевания усопших на открытый воздух, учитывая, что любые помещения сейчас представляют опасность с точки зрения коронавирусной инфекции.

«Оговорили вопросы допуска священнослужителей в наши медицинские учреждения. И мы нашли понимание, что в настоящий момент в наши отделения, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией, этот доступ будет запрещен», — отметила Богдан.

Также оговорено проведение причастия с учетом максимально возможного соблюдения противоэпидемических мер.

Минздрав также попросил дополнительно обратить внимание прихожан на недопустимость посещения храма при наличии какой-либо инфекции.

По словам Богдан, конфессии максимально идут навстречу. Богослужения будут транслироваться в телеэфире, чтобы сократить число посетителей храмов, особенно преклонного возраста. "Ближайшие праздники очень важны для любого христианина, но прежде всего надо думать о собственном здоровье и здоровье людей, которые будут рядом", — подчеркнула замминистра.