До и после вакцинации ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Об этом заявили врачи в программе "Жить здорово".
– Алкоголь снижает активность иммунных клеток, поэтому рекомендуется за три дня до вакцинации и три дня после процедуры не пить. В таком случае активные лимфоциты, которые с одной стороны "поедают" вирусы, а с другой – стимулируют и вырабатывают антитела. Клетки также будут в тонусе и станут зарабатывать специализированный иммунитет против коронавируса, – сказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Вместе с тем врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус добавил, что наилучший эффект от вакцины будет тогда, когда в организме не будет ни капли алкоголя.
– Лучший момент это тот, при котором вы первый раз показали своему организму этот вирус, а лимфоциты были не пьяны и могли все узнать и распознать. То есть это те самые три-пять дней после того, как вы сделали прививку, потому что тогда эти клетки выходят из костного мозга и активно выполняют свою работу, – отметил медик.
Фото: БЕЛТА
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Медики рассказали об ограничениях после вакцинации от коронавируса
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