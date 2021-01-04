В состоянии народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована 25 декабря с COVID-19 в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, наблюдается незначительная положительная динамика. Об этом проинформировали в клинике.
«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения», – сообщила представитель учреждения здравоохранения корреспонденту ТАСС.
Фото: архив ТАСС
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Медики отмечают незначительную положительную динамику в состоянии Фрейндлих
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