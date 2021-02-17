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Медики: некоторые витамины могут вызывать рак

Неконтролируемый прием некоторых полезных веществ, в том числе витамина А, может вызвать онкологию. Об этом в программе "Жить здорово" рассказали врачи.


– Существуют рекомендованные нормы витамина А. Для мужчин – примерно 900 микрограмм, для женщин – 700–800 микрограмм, а для детей – от 300 до 600 микрограмм. И есть абсолютно узаконенная норма, которую превышать не рекомендуется, – 1300 микрограмм в сутки, – рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Специалист добавил, что данное полезное вещество вовсе не рекомендуется применять беременным женщинам.

– Из-за витамина А возможно рождение ребенка с аномалиями мозга, то есть с так называемой анэнцефалией, когда нет органа центральной нервной системы. Расщепление нёба, заячья губа и волчья пасть также являются проявлениями передозировки, – объяснил Андрей Продеус.

По словам медика, последние 10 лет проводились исследования, благодаря которым удалось установить, что у людей, употребляющих витамин А в больших количествах, риск развития рака увеличивается на 18 процентов.

– Пить БАДы с витамином А или просто витамин А в каких-то там отдельно выпускаемых формах бездумно нельзя. В особой группе риска беременные и курильщики. Им вообще запрещено баловаться с этим веществом, выпускаемым в виде БАДов или лекарственных форм, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Как заметил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин, больше всего витамина А содержится в печени трески (20 суточных доз), на втором месте замороженная петрушка и красный сухой перец (10 суточных доз). Замыкает тройку продуктов морковь, которая содержит три суточные дозы вещества.

Беременным, по словам Андрея Продеуса, в первом триместе лучше и вовсе отказаться от этих продуктов:

 Это тот срок, когда закладываются все органы и системы малыша. Тогда и возникают вот эти дефекты с головным мозгом и костью черепа. Поэтому рацион ограничиваем. Буквально 15–20 граммов печени трески, иначе вы действительно будете получать большую дозу витамина А, который, в отличие от многих других полезных веществ, усваивается очень хорошо.

Фото: pixabay.com
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