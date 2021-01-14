О том, какой симптом может свидетельствовать о приближающемся «тихом инфаркте» (такой останется незамеченным для пациента), рассказали эксперты из Гарвардской медицинской школы. Об этом пишет Lenta.ru.
Медики выяснили, что неожиданным предвестником сердечного приступа может стать изжога. При этом они отметили, что главные признаки инфаркта, несмотря на открытие, остаются теми же: сильная боль в грудной клетке и чувство ее сдавленности.
Фото: pixabay.com
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Медики назвали неожиданный симптом-предвестник инфаркта
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