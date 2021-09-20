Медик опроверг взаимосвязь между некоторыми продуктами и онкологией

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы "Школа доктора Комаровского" заявил, что молочные продукты и сахар не приводят к развитию онкологии, и предупредил, что взаимосвязь некоторых продуктов с данным заболеванием сильно преувеличена.
- Нет никакой взаимосвязи между употребление молочных продуктов и онкологией, хотя многие и говорят, что они вызывают кучу проблем, - обратил внимание медик и добавил, что в настоящее время нет ни одного исследования, в котором бы сообщалось о таком опасном последствии употребления молока.
- Также нет никакой связи с приемом витаминов. В качестве профилактики их можно есть сколько угодно, но на вероятность онкологии это не повлияет, - отметил врач.
Также Евгений Комаровский рассказал о влиянии сахара на онкологию.
- Сахар - это плохо, но никакой реальной связи с онкологией нет. Если у вас нет лишнего веса, кушайте на здоровье, - сказал специалист.
Отдельно врач поговорил о голодании.
- Не доказано, что голодание может уменьшить риск рака, - заметил он.
В заключении Евгений Комаровский сказал:
- Взаимосвязь онкологических заболеваний и еды сильно преувеличена. Если риск возрастает, то только на несколько процентов, а иногда всего на долю.
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