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  2. Медик опроверг взаимосвязь между некоторыми продуктами и онкологией

Медик опроверг взаимосвязь между некоторыми продуктами и онкологией

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире программы "Школа доктора Комаровского" заявил, что молочные продукты и сахар не приводят к развитию онкологии, и предупредил, что взаимосвязь некоторых продуктов с данным заболеванием сильно преувеличена.


- Нет никакой взаимосвязи между употребление молочных продуктов и онкологией, хотя многие и говорят, что они вызывают кучу проблем, - обратил внимание медик и добавил, что в настоящее время нет ни одного исследования, в котором бы сообщалось о таком опасном последствии употребления молока.

- Также нет никакой связи с приемом витаминов. В качестве профилактики их можно есть сколько угодно, но на вероятность онкологии это не повлияет, - отметил врач.

Также Евгений Комаровский рассказал о влиянии сахара на онкологию.

- Сахар - это плохо, но никакой реальной связи с онкологией нет. Если у вас нет лишнего веса, кушайте на здоровье, - сказал специалист.

Отдельно врач поговорил о голодании.

- Не доказано, что голодание может уменьшить риск рака, - заметил он.

В заключении Евгений Комаровский сказал:

- Взаимосвязь онкологических заболеваний и еды сильно преувеличена. Если риск возрастает, то только на несколько процентов, а иногда всего на долю.

Фото: pixabay.com
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