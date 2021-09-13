Медик объяснил, является ли аллергия на белок противопоказанием к вакцинации против COVID-19

Пациенты, страдающие от аллергии на яичный белок, могут прививаться против коронавирусной инфекции, поскольку данная проблема не является противопоказанием к вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
- Противопоказаний в виде аллергии на белок у препарата "Спутник V" нет. Раньше, когда некоторые вакцины от гриппа создавались с использованием яичного белка, патологическая реакция иммунитета на этот компонент была относительным ограничением, но потом ее исключили, - обратил внимание медик.
Вместе с тем Александр Мясников предупредил, что если у пациента из-за аллергии на яичный белок когда-то был отек Квинке, то перед вакцинацией необходимо обо всем сообщить врачу, а после сделать прививку и посидеть в коридоре полчаса, чтобы в случае возникновения патологической реакции иммунитета на компоненты препарата специалисты смогли вовремя оказать помощь.