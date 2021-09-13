Медик объяснил, является ли аллергия на белок противопоказанием к вакцинации против COVID-19

- обратил внимание медик.Вместе с тем Александр Мясников предупредил, что если у пациента из-за аллергии на яичный белок когда-то был отек Квинке, то перед вакцинацией необходимо обо всем сообщить врачу, а после сделать прививку и посидеть в коридоре полчаса, чтобы в случае возникновения патологической реакции иммунитета на компоненты препарата специалисты смогли вовремя оказать помощь.