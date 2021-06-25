Солнцезащитный крем оберегает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и увеличивает время безвредного пребывания на солнце. Летом опасность для кожи представляют не только прямые лучи, но даже пасмурная погода. Поэтому средствами с ультрафиолетовыми фильтрами следует пользоваться даже тогда, когда небо затянуто облаками. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Необязательны прямые лучи. Даже в облачную погоду человек получает ультрафиолетовое излучение и весь тот вред для кожи, который он в себе несет, – обратил внимание Александр Мясников.
Напомним, что обновлять солнцезащитный крем нужно каждые два часа в количестве одной четвертой чайной ложки, а после купания следует наносить на тело 30 миллилитров средства. Пользоваться кремами с ультрафиолетовыми фильтрами важно потому, что они препятствует развитию онкологических заболеваний кожи.
Фото: pixabay.com
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Медик объяснил, почему пользоваться солнцезащитным кремом нужно даже в облачную погоду
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