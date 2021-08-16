Медик объяснил отсутствие антител после прививки от коронавируса

У некоторых людей после вакцинации от коронавирусной инфекции могут не выработаться антитела к заболеванию. В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко назвал главную причину этого явления.
По словам специалиста, антитела после вакцинации от коронавируса вырабатываются не так быстро. Должен пройти хотя бы 21 день. Некоторым пациентам для выработки полноценной защиты требуется месяц. Если антитела после двух доз вакцины не выработались, значит, человек попал в число тех 3–7 процентов, на кого препарат не действует.
– В подобном случае у человека не могут выработаться защитные антитела. Такое, к сожалению, тоже бывает. Что с этим делать? Подождать другую вакцину, – сказал Валерий Андриенко. – Поэтому я бы рекомендовал вам подождать, если поспешили обратиться в лабораторию и сдать анализ на напряженность клеточного иммунитета.