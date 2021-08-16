Медик объяснил отсутствие антител после прививки от коронавируса

По словам специалиста, антитела после вакцинации от коронавируса вырабатываются не так быстро. Должен пройти хотя бы 21 день. Некоторым пациентам для выработки полноценной защиты требуется месяц. Если антитела после двух доз вакцины не выработались, значит, человек попал в число тех 3–7 процентов, на кого препарат не действует.– сказал Валерий Андриенко