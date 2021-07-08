Медик объяснил, когда аллергикам противопоказана вакцинация от коронавируса

Вакцина от коронавируса, отметил врач, противопоказана не только детям до 18 лет и беременным женщинам, но также людям, имеющим аллергию на компоненты, которые входят в состав препарата. Также прививку нельзя делать пациентам, у которых когда-либо была сильная аллергическая реакция, например анафилактический шок или отек Квинке.обратил внимание Валерий Андриенко.напомнила