В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко рассказал, в каких случаях людям, страдающим от аллергии, запрещено вводить вакцину от коронавирусной инфекции.
Вакцина от коронавируса, отметил врач, противопоказана не только детям до 18 лет и беременным женщинам, но также людям, имеющим аллергию на компоненты, которые входят в состав препарата. Также прививку нельзя делать пациентам, у которых когда-либо была сильная аллергическая реакция, например анафилактический шок или отек Квинке.
– Есть также относительные противопоказания. Например, онкологические заболевания в период лечения. Разрешить вакцинацию в подобном случае может лечащий врач. Также сюда входит некомпенсированный сахарный диабет, который является показанием обратиться к эндокринологу. Однако это не абсолютные противопоказания, таких людей мы тоже прививаем, – обратил внимание Валерий Андриенко.
– Не забывайте даже после прививки соблюдать все гигиенические меры безопасности в пандемический период, – напомнила телеведущая Ольга Венская.
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Медик объяснил, когда аллергикам противопоказана вакцинация от коронавируса
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