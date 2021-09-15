Медик объяснил, как погода влияет на уровень сахара в крови

Слишком холодная или жаркая погода может стать причиной падения уровня сахара в крови. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– На уровень сахара в крови может влиять настроение человека и даже погода. Например, слишком жаркая или очень холодная, она способна приводить к падению этого показателя. Зимой проблема иногда носит драматический характер, потому что, когда человек продрог, его мышцы сокращаются и начинают потреблять значительно больше глюкозы, из-за чего ее уровень может опасно упасть, – предупредил Сергей Агапкин.
Ранее ученые выяснили, что физический или эмоциональный стресс, напротив, способен повышать уровень сахара в крови и приводить к развитию сахарного диабета 2-го типа. Дело в том, что на фоне выраженного напряжения в организме вырабатываются адреналин и кортизол, которые увеличивают данный показатель, а также повышают артериальное давление и частоту пульса.
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