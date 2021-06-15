Самым эффективным способом ускорить обмен веществ остаются физические нагрузки. У людей, занимающихся спортом, даже во время отдыха тратится больше калорий, чем у тех, кто упражнениями пренебрегает. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, польза физических нагрузок заключается не только в ускорении метаболизма.
– Если вы регулярно занимаетесь физическими нагрузками, то активизируете еще и свой базальный обмен. Человек начинает тратить больше калорий даже когда сидит или спит, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Медик назвал лучший способ ускорить метаболизм
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