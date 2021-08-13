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  2. Медиаресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими – МВД

Медиаресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими – МВД

Соответствующее решение было вынесено судом Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел 13 августа. Об этом официальный представитель МВД Ольга Чемоданова проинформировала в своем телеграм-аккаунте.


«Информационный ресурс по заключению экспертной комиссии является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды», – говорится в сообщении.

В списке запрещенных – интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Twitter, Viber, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.

«Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста», – подчеркнули в МВД. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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