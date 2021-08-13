Медиаресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими – МВД

– говорится в сообщении.В списке запрещенных – интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, их аналоги в Telegram, Twitter, Viber, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.– подчеркнули в МВД.