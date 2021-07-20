МЧС утвердило требования к управляющим системам, важным для безопасности АЭС

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Постановлением утверждаются требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных электростанций, а также требования к системам аварийного электроснабжения АЭС.Документом определены технические требования к безопасному обращению с источниками ионизирующего излучения и радиационными объектами в части управляющих систем, в том числе для управления запроектными авариями, к защищенности от несанкционированного доступа, сохранению работоспособности при эксплуатации, а также требования к модификации и модернизации.Что касается систем аварийного электроснабжения АЭС, установлены требования к их проектированию, компоновке, монтажу, предпусковым наладочным работам и эксплуатации, к электроснабжению потребителей, а также к кабельному хозяйству, аккумуляторным батареям, резервным дизельным электростанциям.Ведомственное постановление от 30 июня 2010 года № 30 утрачивает силу. Новые нормы вступают в силу с 21 июля.