В Беларуси сегодня состоится техническая проверка системы оповещения, информирует БЕЛТА.
– Сегодня будет проводиться проверка оповещения населения с использованием бегущей строки в эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения Zala с трансляцией текста "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется". Кроме этого, пользователи операторов, находящиеся на территории Бешенковичского района, получат СМС-сообщение с текстом "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется", – сообщили в пресс-службе МЧС.
МЧС просит с пониманием отнестись к обязательному проведению подобной технической проверки.
Фото: БЕЛТА
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МЧС: сегодня пройдет техническая проверка системы оповещения
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