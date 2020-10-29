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МЧС провели тактико-специальные занятия в минском метро накануне открытия третьей линии

Станции первого пускового участка третьей линии метро - «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» - примут первых пассажиров уже в самое ближайшее время. Сейчас сотрудники минского метрополитена испытывают все системы, наводят лоск. Метро – объект особой важности, где обеспечиваются сложные меры, в том числе и пожарной безопасности. Накануне открытия спасатели ознакомились с техническим устройством новых станций метро, расположением внутренних помещений и систем пожаротушения. За тактико-специальным занятием наблюдал корреспондент «Р».


На вызов в метро по инструкции выезжают 12 автоцистерн, специальная техника, а также ПАСО на объектах минского метрополитена. На вооружении этого подразделения стоит соответствующее оборудование для работы именно в метро. Например, изолирующие противогазы «Аэрлит», которые позволяют длительное время работать в непригодной для дыхания среде. 


Тактико-специальное занятие задумано для того, чтобы спасатели изучили планировку станций и знали принцип работы их систем. В любом случае, при чрезвычайной ситуации они работают сообща с сотрудниками метрополитена. 
Станция метро «Ковальская Слобода». Раскрытие пространства станции подчеркнуто серией графических панно в вестибюле и на платформе. Вся серия объединена общей идеей пластики форм кузнечных изделий. Гранит на полу, керамогранит и металлокерамика на стенах и колоннах. Дополняют футуристическую атмосферу интерьера станции тонированные защитные экраны. 



Совмещенная тягопонизительная подстанция - сердце, что питает все системы «Ковальской слободы». Напряжение - 10 киловольт. Аварийное питание – от аккумуляторных батарей. Держатся один час. Этого вполне хватит, чтобы провести эвакуацию. Аварийное питание – еще глаза и руки дежурного по станции при чрезвычайной ситуации. Он управляет освещением, пожарной и охранной сигнализацией, наблюдает за всей станцией по видеокамерам.




Спасатели приметили на изображении в мониторе, что шпал уже нет, это хорошая новость:

- Теперь между рельсами в «боевке» и со снаряжением удобно передвигаться в тоннеле. 

Спускаемся в подплатформенные помещения, где проходят энергоносные жилы «Ковальской слободы». На новых станциях кабельный коллектор отделен. Так безопаснее. К слову, эти помещения также оборудованы автоматической системой пожаротушения. 





Легкие станции - мощная система принудительной вентиляции. Разгоняет потоки воздуха, дует или в тоннель, или в обратном направлении, в зависимости от характера задымления. Устройство системы вентиляции работники метрополитена также детально показали спасателям. 

На всех четырех новых станциях завершен монтаж дверей автоматических станционных. Такая система безопасности в новинку для минского метро. Благодаря защитным ограждениям из прозрачного стекла по краю платформы теперь никто, умышленно или по неосторожности, не сможет оказаться на путях. 



На каждой станции установлено по 40 таких раздвижных двойных дверей. Высота защитного экрана — 170 сантиметров. Вес каждой створки 200 килограммов. Выполнены они из термозащитного небьющегося стекла толщиной 9 миллиметров. Благодаря сенсорным датчикам экраны открываются и закрываются синхронно с дверями вагонов. Если поезд в перегоне встал в тоннеле, двери автоматические станционные открываются с пульта управления на платформе или же вручную специальным ключом. 




В каждом вагоне метро в рундуках хранятся огнетушители, порошоковые - для тушения предметов под напряжением. Чрезвычайная ситуация, поезд остановился в тоннеле: с контактного рельса снимается напряжение, машинист проводит эвакуацию через переднюю дверь в своей кабине. При возгорании сработают автоматические установки пожаротушения. Ими оснашены вагоны и платформы станций. Установки сработают в любом случае, даже без электричества, благодаря встроенному пиропатрону. Эти системы уберегут оборудование состава и платформы от огня, помогут прибывшим на место возгорания спасателям. 



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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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