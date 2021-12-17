МЧС: чрезвычайных ситуаций на территории ТЛЦ не происходило

Органы подразделения по чрезвычайным ситуациям Гродненской области продолжают выполнять комплекс мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности в местах размещения иностранных граждан на территории ТЛЦ "Брузги". Об этом сегодня заявил журналистам начальник сектора защиты населения и территорий учреждения "Гродненское областное управление МЧС" Игорь Талай.
– По-прежнему пожарный дозор осуществляет мероприятия по недопущению курения и приготовления пищи в транспортно-логистическом центре, – отметил представитель МЧС. – На путях эвакуации размещены наши работники. Они готовы обеспечить беспрепятственную эвакуацию иностранных граждан в случае возникновения любой внештатной ситуации. Кроме того, органы подразделения по чрезвычайным ситуациям оказывают всяческую помощь органам местной власти для нормального существования беженцев в ТЛЦ.
На данный момент внештатных либо чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на жизнедеятельность людей, не происходило.