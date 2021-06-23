Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

По словам французского журналиста телеканала RMC Sport Даниэля Риоло, слова которого приводит издание, Мбаппе обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» с просьбой не препятствовать его уходу. При этом расставание может затянуться, так как сначала должен найтись клуб, готовый заплатить за футболиста большие деньги., – заявил Риоло.Мбаппе защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с сезона-2018/2019. Является одним из лидеров и главных бомбардиров команды. В минувшем сезоне французский футболист сыграл за парижский клуб 47 встреч, в которых забил 42 мяча и сделал 11 результативных передач. В настоящее время выступает на футбольном Евро в составе своей национальной сборной.