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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

Известный французский футболист Килиан Мбаппе озвучил руководству ПСЖ свое желание покинул парижский клуб, пишет Marca.


По словам французского журналиста телеканала RMC Sport Даниэля Риоло, слова которого приводит издание, Мбаппе обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» с просьбой не препятствовать его уходу. При этом расставание может затянуться, так как сначала должен найтись клуб, готовый заплатить за футболиста большие деньги. «Но он действительно не хочет оставаться: если не уйдет в это трансферное окно, то точно покинет ПСЖ следующим летом по истечении контракта», – заявил Риоло.

Мбаппе защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с сезона-2018/2019. Является одним из лидеров и главных бомбардиров команды. В минувшем сезоне французский футболист сыграл за парижский клуб 47 встреч, в которых забил 42 мяча и сделал 11 результативных передач. В настоящее время выступает на футбольном Евро в составе своей национальной сборной.
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Фото: РЕЙТЕР
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