Mazda представила новый кроссовер CX-50

Новое транспортное средство представляет собой компакт-кросс с широким обтекаемым кузовом, ориентированный на любителей активного отдыха на природе. Этим обусловлено наличие полного привода, доступного уже в базовом исполнении.На старте продаж модель предложат с двумя агрегатами, а позднее в линейку добавят гибриды.Mazda CX-50 базируется на платформе с поперечным расположением моторов от CX-5, который недавно пережил обновление и стал полноприводным по умолчанию. По размерам «пятидесятка» немного крупнее модели CX-5, однако Mazda не опубликовала технические характеристики и размеры.Транспортное средство предназначено эксклюзивно для североамериканского рынка и разрабатывалось в соответствии с предпочтениями местных покупателей, которым нужна машина для поездок на природу.Приключенческий характер авто призван подчеркнуть развитый пластиковый обвес, рейлинги на крыше и достойный дорожный просвет. В целом в дизайне отчетливо читается фирменный стиль Kodo с длинным и плоским капотом.Компоновка салона ориентирована на водителя, а в крышу встроен полноценный панорамный люк. По заявлению компании, это создано для усиления «связи с природой». В целом интерьер выполнен в стиле иных современных Mazda – с небольшим количеством физических кнопок и широкоформатным экраном медиасистемы. Центральные воздуховоды отдалены друг от друга, а приборная панель комбинированная, она состоит из аналоговых шкал и центрального экрана спидометра.В гамму двигателей сперва войдут два агрегата, знакомые по CX-5: «атмосферник» 2.5 и турбомотор такого же объема из семейства Skyactiv-G. Они работают в паре с шестиступенчатым автоматом. Отдача моторов на CX-50 в настоящий момент неизвестна, но на CX-5 они развивают 190 и 253 лошадиные силы соответственно.Все версии оснащены полным приводом, а система Mi-Drive предусматривает несколько ездовых режимов, в том числе буксировочный для турбоверсии. В ближайшие годы должны появиться также гибридные модификации. Производством кроссоверов Mazda CX-50 займется совместное предприятие Mazda-Toyota в штате Алабама, которое будет делать компактные паркетники Toyota Corolla Cross. Но пока не известно, будет ли этот кроссовер предлагаться за пределами Северной Америки.Фото: скриншот видео