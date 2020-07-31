«Мазда» и «Рено» столкнулись в Минске

ДТП произошло на улице Нестерова, рассказали в ГАИ Минска.

«Мазда» и «Рено» столкнулись на улице Нестерова, после чего одна из машин влетела в дерево.

- Водитель автомобиля «Мазда» двигался по улице Нестерова и при повороте на улицу Охотская не уступил дорогу «Рено». От удара «Рено» выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево, - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская.

В итоге водитель «Рено» и его девятилетний пассажир получили травмы. Их отвезли в больницу.

Как отметили в ГАИ, несовершеннолетний находился в машине на заднем сидении без применения детского удерживающего устройства. Сейчас на месте аварии сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.