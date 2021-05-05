МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров

Минский автомобильный завод отправил первую партию электробусов для Минска и областных центров. Новинки сегодня продемонстрировали на площадке Минского автозавода, а затем при участии министра промышленности Петра Пархомчика, представителей ОАО «МАЗ», Национальной академии наук и других партнеров проекта передали транспортным организациям страны.
Первая партия состоит из 10 электробусов. Четыре из них переданы КТУП «Минсктранс» в транспортный парк № 1. Остальные будут курсировать на городских маршрутах в областных центрах. По словам министра промышленности Петра Пархомчика, это знаковое событие не только для Минского автомобильного завода, но и в целом для промышленного комплекса Беларуси.
– «МАЗ» со своими партнерами успешно справился с непростой задачей по производству первых 10 электробусов за такой короткий срок. Ровно год назад мы демонстрировали первый опытный образец и получили задачу в течение года изготовить 10 электробусов. Как видите, она решена. Впереди серьезные испытания в разных городах, которые должны подтвердить все те технические характеристики, которые заложены конструкторами. Компании удалось создать новый, современный, востребованный продукт.
В свою очередь генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович обратил внимание участников мероприятия, что в прошлом году было принято решение, которые послужило определенным этапом развития завода, – переход к производству электрического транспорта:
– Мы получили заказ в десять единиц техники и обязательства сделать этот проект за год. Мы выполнили это обязательство. Для нас это большое достижение. Это серьезный вызов, если принимать во внимание вопросы, связанные с пандемией, поставщиками. Но вместе с тем сделан большой шаг – мы получили новый продукт, определяющий развитие целого направления.
Валерий Иванкович также особо подчеркнул, что совокупность технологических преимуществ и хорошая цена уже в скором времени позволят конкурировать на рынках России и Украины, где уже присматриваются к новому белорусскому проекту.
– Мы создали научно-технический центр на территории МАЗ, в котором одним из направлений является создание и развитие электроприводов, уже создана и группа сотрудников. Мы будем развиваться в новых направлениях и у нас есть необходимые компетенции, – резюмировал директор МАЗ.
В Беларуси также сформирован кластер по разработке и сборке электрического транспорта. Разработку электробусa вели конструкторы Минского автозавода в сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения. Такая кооперация оказалась крайне успешной и будет продолжена в будущем. Она позволила вывести на новый уровень научно-технический потенциал страны в машиностроительной сфере, пояснили специалисты.
Генеральный директор ГП «Минсктранс» Олег Дзюбенко также признался, что его организация с интересом ожидает новое пополнение в транспортном парке:
– Организации «Минсктранса» всегда тесно сотрудничают с МАЗ по совершенствованию техники. Все опытные эксплуатации предыдущих моделей проходили как на госпредприятии «Минсктранс», так и в других автобусных парках. Ждем новую модель, которая и будет определять завтрашнее будущее. Конечно, последнюю оценку этим транспортным средствам даст пассажир.
Новые электробусы компании «МАЗ» окрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый – для Минска, зеленый – для областных центров. К особенностям в комплектации, в частности, можно отнести теплые кнопки, бесконтактную систему противозащемления и выдвижную аппарель для людей с ограниченными возможностями. Имеются USB-порты на каждом ряду сидений для зарядки смартфонов и планшетов. В дизайне электробуса предусмотрели колоритную «горбинку» на крыше, повторяющую силуэт зубра. Бросается в глаза и панорамное остекление – его почти на треть больше в сравнении с обычными автобусами.
Источником энергии на МАЗ 303E10 служат аккумуляторные батареи, которые отличает длительный срок службы и повышенная емкость – 412 А•ч. Запас хода также впечатляет – до 300 км, что позволяет совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечить бесперебойную работу на маршруте в течение смены. В качестве двигателя используется немецкий ZF CeTrax мощностью 300 кВт. У электробуса превосходящие многие аналоги динамика разгона, запас хода и средний расход электроэнергии. Батареи-накопители можно заряжать от автономного трансформатора в 380 вольт или на специальных станциях с разъемом CCS2 Combo. Полная зарядка при максимальном токе занимает меньше 4 часов.
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МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров
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