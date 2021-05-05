МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров

Первая партия состоит из 10 электробусов. Четыре из них переданы КТУП «Минсктранс» в транспортный парк № 1. Остальные будут курсировать на городских маршрутах в областных центрах. По словам, это знаковое событие не только для Минского автомобильного завода, но и в целом для промышленного комплекса Беларуси.В свою очередьобратил внимание участников мероприятия, что в прошлом году было принято решение, которые послужило определенным этапом развития завода, – переход к производству электрического транспорта:Валерий Иванкович также особо подчеркнул, что совокупность технологических преимуществ и хорошая цена уже в скором времени позволят конкурировать на рынках России и Украины, где уже присматриваются к новому белорусскому проекту.– резюмировал директор МАЗ.В Беларуси также сформирован кластер по разработке и сборке электрического транспорта. Разработку электробусa вели конструкторы Минского автозавода в сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения. Такая кооперация оказалась крайне успешной и будет продолжена в будущем. Она позволила вывести на новый уровень научно-технический потенциал страны в машиностроительной сфере, пояснили специалисты.также признался, что его организация с интересом ожидает новое пополнение в транспортном парке:Новые электробусы компании «МАЗ» окрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый – для Минска, зеленый – для областных центров. К особенностям в комплектации, в частности, можно отнести теплые кнопки, бесконтактную систему противозащемления и выдвижную аппарель для людей с ограниченными возможностями. Имеются USB-порты на каждом ряду сидений для зарядки смартфонов и планшетов. В дизайне электробуса предусмотрели колоритную «горбинку» на крыше, повторяющую силуэт зубра. Бросается в глаза и панорамное остекление – его почти на треть больше в сравнении с обычными автобусами.Источником энергии на МАЗ 303E10 служат аккумуляторные батареи, которые отличает длительный срок службы и повышенная емкость – 412 А•ч. Запас хода также впечатляет – до 300 км, что позволяет совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечить бесперебойную работу на маршруте в течение смены. В качестве двигателя используется немецкий ZF CeTrax мощностью 300 кВт. У электробуса превосходящие многие аналоги динамика разгона, запас хода и средний расход электроэнергии. Батареи-накопители можно заряжать от автономного трансформатора в 380 вольт или на специальных станциях с разъемом CCS2 Combo. Полная зарядка при максимальном токе занимает меньше 4 часов.