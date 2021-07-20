Майк Тайсон, один из самых знаменитых боксеров за всю историю, снялся в рекламном кампейне итальянского бренда Roberto Cavalli. Как это было – рассказываем в нашем материале.
Roberto Cavalli создал новую мужскую весенне-летнюю коллекцию 2022 года. В дополнение к ней марка показала короткометражный фильм с Майком Тайсон в главной роли. Легендарный боксер продемонстрировал халат с принтом «зебра», рубашку с языками пламени и кожаную куртку-косуху с золотистым декором.
В основе линейки было много элементов, отсылающих к боксу: короткие шорты, спортивные майки, халаты, бомберы и ремни-корсеты.
Тайсон оказался не единственной моделью, но самой яркой. Креативный директор бренда так о нем и сказал: "Майк – одна из последних живущих поп-икон, и помимо того, что он чемпион по боксу, он еще и очень стильный мужчина с индивидуальным и эксцентричным вкусом. Его личная история – это рассказ о выживании, борьбе и стойкости".
За съемки ролика отвечал режиссер Томмазо Оттомано, который сотрудничал с такими брендами, как Bvlgari, Missoni и Emporio Armani. Источником вдохновения для Оттомано стали поздние работы художника Энди Уорхола.
Фото и видео: robertocavalli.com
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Майк Тайсон стал героем новой рекламной кампании Roberto Cavalli
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