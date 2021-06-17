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Матчами в Минске и Гродно стартует 13-й тур ЧБ по футболу

За перипетиями Евро кто-то, наверное, мог забыть о чемпионате страны по футболу, но он идет своим чередом. Сегодня матчами «Минск» – РЦОР-БГУ в столице (начало в 18:00) и «Неман» – «Славия» в Гродно (20:00) откроется 13-й тур.


Соперничество на минском стадионе «Трактор», тем более с учетом того, что обе команды в последнее время набрали неплохую форму, конечно, тоже любопытно. 

Но все-таки главной точкой притяжения для любителей белорусского чемпионата сегодня, пожалуй, станет Гродно, где «Неман» постарается начать выходить из крутого пике, в которое он угодил с самого начала сезона. Всего одна победа и четыре ничьи при семи поражениях – явно не тот результат, которого ждали на этом отрезке от команды, в прошлом году боровшейся за медали, а по итогам ставшей пятой. И отступать подопечным Игоря Ковалевича уже некуда. Соперник для того, чтобы разжиться второй викторией в чемпионате, сегодня вроде как подходящий: «Славия» сама не блещет. Но кто же рискнет однозначно отдавать предпочтение «Неману»?

Завтра состоятся матчи «Слуцк» – «Шахтер» и «Динамо» (Брест) – «Сморгонь». А послезавтра 13-й тур закроется встречами «Витебск» – «Рух», «Гомель» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Спутник» и «Динамо» (Минск) – БАТЭ. Хитом тура, безусловно, станет белорусское «классико». Но и помимо него, ожидается немало любопытного. Например, будет крайне интересно увидеть, перепишет ли рекорд по количеству побед на старте турнира «Шахтер», который еще не потерял ни единого очка.

Турнирная таблица чемпионата Беларуси сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 36 очков (12 матчей), 2. БАТЭ – 29 (12), 3. «Рух» – 24 (12), 4. «Динамо» (Минск) – 23 (12), 5. «Гомель» – 21 (12), 6. «Витебск» – 18 (12), 7. «Динамо» (Брест) – 18 (12), 8. «Минск» – 16 (12), 9. РЦОР-БГУ – 15 (12), 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (12), 11. «Ислочь» – 14 (12), 12. «Слуцк» – 11 (12), 13. «Славия» – 8 (12), 14. «Неман» – 7 (12), 15. «Сморгонь» – 5 (12), 16. «Спутник» – 4 (12).

Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), имеющий на своем счету 11 взятий ворот. Его ближайшими преследователями являются Андрей Соловей («Гомель») и Дмитрий Комаровский («Ислочь»), которые забили по восемь мячей.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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