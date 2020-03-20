«Матч ТВ» купило права на показ чемпионата Беларуси по футболу

Беларусь оказалась единственной европейской страной, где коронавирус не привел к отмене или приостановке футбольных матчей, сказано в релизе российской компании.

- Как известно, в условиях распространения в мире практически весь спорт оказался на карантине. Но в Европе есть одна страна, где продолжают играть в футбол. Это — Беларусь. «Матч» приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка Беларуси до конца текущего сезона, - рассказали в российской компании.

В релизе «Матча» отмечается, что для российских болельщиков белорусский чемпионат интересен тем, что довольно часто из него футболисты перебираются в российскую премьер-лигу. Так, лучший бомбардир сезона-2019 Илья Шкурин, забивший в составе команды «Энергетик-БГУ» 19 мячей, в январе перешел в ЦСКА, а один из самых надежных голкиперов Андрей Климович прошлым летом оформил трансфер из солигорского «Шахтера» в «Оренбург».

Также «Матч» покажет финальные матчи Кубка Беларуси сезона-2019/20, где осталось всего 4 претендента: «Динамо» (Брест), «Шахтер», «Славия-Мозырь» и БАТЭ. Первые полуфинальные матчи запланированы на 8 апреля, ответные — на 29 апреля. Финал состоится на минском стадионе «Динамо» 24 мая.