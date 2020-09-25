Мать российского актера театра и кино Дмитрия Жулина, который погиб в ДТП на 61-м километре автодороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, впала в кому и находится в очень тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, женщина подключена к аппарату ИВЛ и находится в состоянии спутанного сознания.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 21 сентября. Актер и его мать находились в легковой машине. По предварительной информации, этот автомобиль столкнулся с автобусом в результате того, что Дмитрий Жулин не уступил дорогу.
Актер наиболее известен благодаря ролям в телесериалах «Александровский сад», «Александровский сад-2», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».
Фото: ТАСС
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Мать погибшего в ДТП актера Жулина впала в кому
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