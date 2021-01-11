Массивные кроссовки и тюлевые платья: стилист назвала вещи, которые утратили актуальность в 2021 году

Tie Dye

Скриншот из видео

Тюлевые платья и юбки

Фото:

pixabay.com

Массивные кроссовки

Скриншот из видео

Вещи с tie dye вошли в моду два-три года назад, но теперь их актуальность утратилась.– сказала стилист.Юбки-пачки принцессы находились на пике популярности в момент запуска коллаборации Джамбаттиста Валли с H&M. Объемные платья облетели весь мир, поэтому и носили их абсолютно все., – отметила Маргарита Мурадова.Подобная обувь уходит на второй план, а на смену ей приходят обтекаемые кроссовки., – добавила стилист.