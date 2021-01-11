Массивные кроссовки и тюлевые платья: стилист назвала вещи, которые утратили актуальность в 2021 году

Tie DyeВещи с tie dye вошли в моду два-три года назад, но теперь их актуальность утратилась.
Скриншот из видео
– В восьмидесятых годах tie dye пользовался огромной популярностью, а в нашу жизнь такое решение вошло в формате свитшотов, костюмов, футболок, платьев и деталей. Вываривание тканей дошло даже до высокой моды и люксовых вещей, – сказала стилист.
Тюлевые платья и юбкиЮбки-пачки принцессы находились на пике популярности в момент запуска коллаборации Джамбаттиста Валли с H&M. Объемные платья облетели весь мир, поэтому и носили их абсолютно все.
Фото: pixabay.com
– Подобные вещи хотели все, поэтому раскупали за считанные секунды. После потребители насытились этим продуктом. Безусловно, такой элемент, как тюлевые юбки и платье, остаются в некоторых сегментах. Например, в сегменте свадебных мотив, вечерних и коктейльных платьев или выпускных нарядов, – отметила Маргарита Мурадова.
Массивные кроссовкиПодобная обувь уходит на второй план, а на смену ей приходят обтекаемые кроссовки.
Скриншот из видео
– На смену массивности приходят очень мягкие и вытянутые кроссовки, но если это часть вашего стиля, продолжайте носить подобную обувь. Однако если бы вы хотели приобрести себе что-то актуальное или очень трендовое, я бы не обращала внимание конкретно на огромные кроссовки и дала бы им еще время, чтобы мода вернулась снова, – добавила стилист.