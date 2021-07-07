Масштабы трагедии белорусского народа в годы ВОВ значительно больше, чем предполагалось ранее – Швед

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– рассказал Андрей Швед.Он сообщил, что одно из мест массового уничтожения мирного населения находится на территории Логойского района Минской области.– сказал Генпрокурор.По словам Генпрокурора, в рамках уголовного дела ведется активная работа по установлению обстоятельств гибели граждан в концентрационных лагерях и лагерях смерти. До настоящего времени по уголовному делу допрошено более 3 тыс. узников нацистских лагерей.– привел Андрей Швед показания свидетелей.В материалы уголовного дела помещены показания людей о зверствах, творившихся в лагере "Озаричи", в котором содержались более 50 тыс. человек., – привел Генпрокурор свидетельства зверств нацистов.Несмотря на то, что условия в лагере ничем не отличались от концентрационного лагеря, что, в частности, отмечалось в документах Нюрнбергского трибунала, лагерь "Озаричи" не был признан концентрационным. По этой причине его узники не получили соответствующие компенсации.–подчеркнул Генпрокурор., – заявил Андрей Швед.Генпрокурор добавил, что одно из направлений расследования – установление реального ущерба и принятие мер к его возмещению. Второе направление – принятие мер по компенсации вреда, причиненного физическим лицам, в том числе узникам лагерей и лицам, угнанным на принудительные работы. В качестве результата расследования планируется обращение в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне.