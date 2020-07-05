Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее. Об этом заявил заместитель начальника управления НТУ Минпрома Сергей Кабишов в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1»:





— Машиностроение Беларуси — уже не только автотракторокомбайностроение. Это серьезные научные заделы на будущее.

В проекте отмечено, что на разрушенных кооперационных связях машиностроение буксовало. И в целом производство промышленной продукции за первую пятилетку 1990-х снизилось на 41 процент. Нужны были кардинальные и волевые решения. Причем в начале пути речь не шла в принципе о новинках, модернизации или расширении рынков. Нужно было накормить людей. Дать им возможность заработать. На кону была судьба не одного и не двух заводов, а целой отрасли. А еще — десятилетиями накопленный опыт, коллективы с уникальными конструкторами, инженерами. И белорусский лидер с машиностроителями с самых первых сложных лет. На "Гомсельмаше". На МАЗе. На МТЗ. На Минском моторном. Других гигантах машиностроения.

Также подчеркнуто, что это годы личного патронажа Президентом возвращения отрасли к жизни. Рука на пульсе самых острых проблем и жесткий контроль всех этапов модернизации. Постепенно на первый план вышли качество производства, рост объемов и выпуск продукции, способной покорять рынки.